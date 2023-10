"Le aziende giovani hanno vita dura"

Nella Città Metropolitana di Firenze, i dati del registro start-up innovative parlano di 227 imprese iscritte (l’1,6% del totale italiano e il 37% di quello toscano), in calo dell’8,4% rispetto ad un anno fa. "A preoccuparci – spiega Nannini – è il fatto che l’innovazione si presenta debole in una fascia anagrafica in cui invece ci si aspetterebbe il contrario: le startup a trazione giovanile, tra presenza esclusiva, maggioritaria e forte, sono solo il 22% del totale". L’Empolese Valdelsa conta l’8% di tutte le startup attive nella Metrocittà, secondo territorio per consistenza numerica dopo Firenze. Un trend consolidato che pare difficile invertire e che conferma che le imprese giovanili hanno vita dura.