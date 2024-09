L’avvocatura in lutto. È morto il cavalier Masoni : "Amava la storia locale"

EMPOLI

Una vita spesa a difendere gli altri per professione e il tempo libero impiegato per accrescere la cultura e il senso di appartenenza alla collettività, rivestendo i ruoli più disparati: come presidente per oltre dieci anni della Pro Loco di Empoli, come direttore del Bullettino Storico Empolese e ideatore della rivista II Segno di Empoli e presidente del Panathlon Club Valdarno Inferiore. L’avvocato Alessandro Masoni, scomparso domenica scorsa all’età di 80 anni, era un vulcano di idee che coltivava e soprattutto amava trasmettere alle nuove generazioni. È per questo che la notizia della sua morte ha lasciato un vuoto enorme in città. Empolese doc, insignito anche del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, era conosciuto sia per la sua professione di avvocato, che ha esercitato nel suo studio in città, ma anche per la sua passione per la storia locale. Lo ricorda con un commosso post uno dei suoi ’allievi’. "La nostra amicizia – scrive sui social Marco Mainardi, giornalista e dipendente della Misericordia di Empoli – risale a tanti anni fa quando il professor Lombardi mi introdusse nella redazione del Segno di Empoli consentendomi così di iniziare a scrivere e soprattutto imparare da chi c’era. L’avvocato era al tempo presidente della Pro Empoli dove aveva modo di coltivare la sua passione per la storia locale. Da allora, ogni volta che ci si vedeva, era sempre un piacere ed il nostro rapporto è proseguito anche col figlio Paolo, confratello ed amico che ieri ho abbracciato e che ho trovato sereno per aver fatto tutto il possibile con la madre per accudirlo negli ultimi, difficili mesi. Alessandro Masoni è un altro dei vecchi avvocati empolesi che ci lascia, lo ricorderò sempre con affetto e con un sorriso".

Il figlio Paolo ne conserva il ricordo di un padre meraviglioso. "Il valore più grande che mi ha lasciato è innanzitutto quello dell’onestà". Le esequie si sono celebrate ieri nella chiesa di Ponzano. In tanti hanno voluto rendere omaggio al collega, all’amico, all’uomo la cui scomparsa ha profondamente addolorato un’intera comunità. Le spoglie dell’avvocato sono state cremate. Anche l’Associazione degli avvocati di Empoli e della Valdelsa ha voluto ricordarlo con un messaggio d’affetto. "L’associazione partecipa con grande partecipazione al cordoglio della famiglia per la perdita del Collega Alessandro Masoni. Nel corso della sua lunga carriera Alessandro si è speso a favore dei propri assistiti e non solo con grande professionalità, preparazione e correttezza, dando lustro al nome di tutta l’avvocatura empolese. Il presidente, Gian Paolo Stefanelli".

Irene Puccioni