Lavori raddoppio binario. Ecco un altro stop ai treni

EMPOLII lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Empoli-Granaiolo vanno avanti e per questo motivo ci sarà bisogno di ulteriori interruzioni alla circolazione dei treni per consentire l’operatività dei cantieri. Da segnare sulla agenda come fine settimana da bollino rosso quelli di sabato 22 e domenica 23 febbraio; 22-23 marzo e 17-18 maggio. In questi sei giorni le corse in transito sulla Firenze-Empoli-Siena subiranno cancellazioni tra Empoli e Granaiolo. Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei viaggiatori sul territorio, è stata prevista una riprogrammazione del servizio con corse bus tra Empoli e Castelfiorentino che non prevedeno la fermata di Ponte a Elsa. I viaggiatori diretti da Siena verso Firenze potranno usare il treno fino a Castelfiorentino e da qui proseguire in autobus fino ad Empoli. Così come quelli da Firenze per Siena potranno prendere il treno fino ad Empoli ed usare l’autobus tra Empoli e Castelfiorentino. In partenza da Granaiolo verso Siena può essere utilizzato il treno diretto, mentre chi da Granaiolo è diretto ad Empoli/Firenze può utilizzare il treno fino a Castelfiorentino e da qui l’autobus fino ad Empoli. Previste inoltre corse con bus tra Poggibonsi, Siena ed Empoli in alcune fasce orarie della giornata. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus. Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21. L’interruzione prevista nella tratta Empoli-Granaiolo è necessaria per l’esecuzione delle attività di Boe (Bonifica ordigni esplosivi) in prossimità del binario in esercizio. Non appena ultimato, l’intervento di raddoppio dell’attuale linea ferroviaria Empoli-Granaiolo (circa dieci chilometri) darà continuità alla linea già a doppio binario tra Granaiolo e Poggibonsi. L’intervento garantirà così maggiore regolarità e affidabilità alla circolazione ferroviaria.