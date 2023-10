Lavori in due strade. Modifiche al traffico

Lavori programmati da E-Distribuzione e Acque SpA per martedì prossimo, renderanno necessarie temporanee modifiche al transito in un tratto delle vie San Martino e via Piangrande. Dalle 8.30 alle 15.30 in via San Martino, tra il civico 69 e l’intersezione con la nuova bretella, sarà istituito il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’intervento. Stesso divieto in via Piangrande, nel tratto tra via Senese Romana e il primo agglomerato di case, dalle 8 di martedì alle 18 del 31 ottobre. Durante tutto il corso dei lavori dovrà essere sempre garantita l‘accessibilità alle abitazioni ed ai campi coltivati.