Lavori di riqualificazione con il Pnrr. Il centro trasfusionale si trasferisce

Al via all’ospedale gli interventi di riqualificazione previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per questa operazione l’Ausl Toscana Centro ha programmato il trasferimento del centro trasfusionale del presidio ospedaliero San Pietro Igneo di Fucecchio dal blocco B, nel quale sarà approntato un adeguamento sismico, al blocco A, che si torva al piano terra della struttura nel cuore del centro storico della città.

Il giorno 15 aprile, data di inizio del trasloco, in accordo con il direttore della immunoematologia e medicina trasfusionale Firenze ed Empoli, Franco Vocioni, saranno comunque accettati i donatori prenotati, con riduzione di alcuni posti in ’AgenDona’. In data 16 aprile – spiega una nota – invece, le donazioni saranno garantite dalle 8.30 nei nuovi locali del blocco A. Nei giorni successivi torneranno a essere garantite con le modalità usuali. Un’apposita cartellonistica – pensata per guidate gli utenti in modo semplice – indicherà il percorso da seguire per recarsi ai nuovi locali del centro trasfusionale.

"Siamo certi che la nuova collocazione verrà molto apprezzata dai nostri donatori e dai nostri pazienti – commenta Elvira Martinelli, direttore del Centro Trasfusionale e immunoematologia dell’ospedale di Empoli - anche grazie alla migliore strutturazione dei percorsi specifici di fruizione dei servizi interni". Nei giorni fra il 15 e il 20 aprile compreso, verrà completato il trasloco di tutta la dotazione prevista. Durante quella settimana i pazienti che afferiscono alla struttura per esigenze trasfusionali verranno gestiti al centro trasfusionale dell’ospedale di Empoli. A tale scopo sono state implementate tutte le azioni necessarie per garantire il miglior servizio.