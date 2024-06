Lavori al ponte Calamandrei. Scattano le chiusure al traffico

Più o meno un anno fa, di questi tempi, venne istituito in via temporanea un senso unico alternato per la sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte Calamandrei. E anche quest’anno, nei prossimi giorni, sono previste analoghe modifiche temporanee alla circolazione nei pressi dell’infrastruttura, che resteranno tuttavia in vigore per qualche giorno. Novità che riguardano la SP128, ossia la tangenziale ovest di Empoli: la Città Metropolitana di Firenze ha fatto sapere che da sabato prossimo al 19 giugno sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile (dalle 8 alle 19, per quanto concerne la fascia oraria) all’altezza del km 0+675. Il medesimo tratto di tangenziale verrà inoltre chiuso in entrambi i sensi di marcia la prossima settimana, dalle 21 di lunedì prossimo alle 6 del mattino seguente. Si tratta di una duplice modificache si rende a quanto pare necessaria per il prosieguo delle indagini preliminari alla progettazione dei lavori di adeguamento del ponte Calamandrei. La struttura sull’Arno a servizio della SP128 collega Empoli e Sovigliana e un primo ciclo di analisi anti-sismiche e statiche, anche in quest’ottica, era stato annunciato poco meno di dodici mesi fa. Si procede per far sì che l’iter progettuale possa andare avanti nelle prossime settimane. Capitolo Fi-Pi-Li, sino al 14 luglio prossimo sarà vietato per lavori il transito di automezzi superiori alle 44 tonnellate di peso, nel tratto dal km 24+750 al km 24+100 in direzione Firenze (in corrispondenza del viadotto di Ponzano, fra Empoli ed Empoli Est). L’ultimo intervento riguarda la SP9 Lucardese: senso unico alternato dalle 7 alle 17, sino al 30 giugno prossimo, nel tratto dal km 0+572 al km 1+437 circa situato nel Comune di Montespertoli.