Lavori a Montespertoli: senso unico sulla provinciale fino a novembre

Da ieri fino a tutto ottobre, senso unico alternato sulla via provinciale di Val d’Orme a Martignana. Limite di velocità rigorosamente a 30 chilometri orari. Acque Spa sta provvedendo ad alcuni importanti lavori. L’altro rovescio della medaglia è che, essendo la strada l’asse principale di collegamento tra Montespertoli ed Empoli, ci possano essere rallentamenti al deflusso del traffico. Il tratto dove si potranno incontrare addetti alla regolazione del traffico o semafori è quello tra gli incroci con via Giuseppe Di Vittorio e via Adige. L’ordinanza è stata diramata dal Comune di Montespertoli. E vale fino al 31 ottobre. Ieri il sindaco, Alessio Mugnaini, ha precisato che la strada interessata è proprio la provinciale: "Sono i lavori di allacciamento alla nuova condotta che Acque Spa ha realizzato di recente". Le utenze cominciano quindi a ’connettersi’ con il nuovo acquedotto, ecco il bicchiere - letteralmente - mezzo pieno. Servirà quindi fare attenzione, da parte degli automobilisti nell’attraversare il centro abitato di Martignana, diviso tra i due comuni. Eventuali percorsi alternativi da Montespertoli a Empoli: attraverso la Volterrana Nord, Baccaiano, la Sp 80 per Anselmo, quindi la Sp 12 o la Fi-Pi-Li; via di Montelupo-Pulica (ma è strada collinare assai stretta); altrimenti dalla zona di Castelfiorentino.

A.C.