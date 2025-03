L’Avis si riunisce e rinnova il direttivo. Confermata la presidente Zannelli

Silvia Zannelli è stata riconfermata presidente della sezione Avis di Castelfiorentino. Lo ha deciso l’assemblea di una sezione che conta 849 iscritti (829 dei quali donatori) e che ha contestualmente eletto il nuovo direttivo con le rispettive cariche. Ne fanno parte il vicepresidente vicario Piero Cini, il vicepresidente Natalino Bernardis, il segretario Vasco Valleggi, l’addetta contabile Donata Baldi, la tesoriera Isa Mancini (nominata Cavaliere della Repubblica lo scorso anno) e i consiglieri Claudia Firenze, Paolo Bertini, Roberto Bagnoli, Renzo Montagnani e Donato Setteducati (con Francesco Bertini come "new entry giovani").

Nel corso del suo intervento, Zannelli ha ricordato il ruolo svolto dall’associazione nelle scuole primarie e secondarie del territorio (insieme ai ragazzi del Servizio Civile) per promuovere la donazione di sangue e plasma, soffermandosi in particolare sul "Progetto Cartoon School" proposto per il terzo anno consecutivo a due classi della scuola secondaria (con conclusione prevista per il 5 maggio prossimo con la presentazione al Ridotto del Teatro di un cartone animato, ideato, scritto e musicato dai ragazzi). E ha auspicato la nascita, in futuro, di un "Gruppo Giovani" per trasmettere in maniera più efficace alle nuove generazioni l’importanza di donare il sangue.

"I lavori di ristrutturazione al Centro Trasfusionale sono inoltre terminati – ha aggiunto - ed è già stato eseguito l’accreditamento con esito positivo". La sede Avis di piazza Gramsci è aperta tutte le mattine dalle 8 a mezzogiorno. "Donare sangue è prima di tutto un atto di amore nei confronti del prossimo – ha detto l’assessore al Volontariato Federica Parisi – all’Avis di Castelfiorentino e a tutti i donatori va pertanto la nostra riconoscenza per l’impegno al servizio della comunità e per diffondere l’importanza del dono fra tutte le fasce di età, a partire dai giovani".

G.F.