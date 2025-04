L’Atlante ’Risiko’. Il giro del mondo e dei suoi conflitti

EMPOLI Sei incontri di formazione, il primo stasera. Alla Casa della Memoria di via Livornese a Empoli alle 21 sarà presentato il ciclo di appuntamenti legato alla tredicesima pubblicazione dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del Mondo. L’iniziativa si chiama “Risiko - Dalla geopolitica alla geografia dei diritti“ e andrà avanti fino al 4 giugno: la sfida è provare a discutere di ‘geografia dei diritti’, un nuovo modo di vedere e raccontare i fenomeni globali. Dal cambiamento climatico alla situazione in Medio Oriente, un’occasione per volgere uno sguardo completo sui principali stravolgimenti in corso nel nostro pianeta. Le serate di approfondimento sono organizzate dall’Atlante delle guerre e dei conflitti del Mondo insieme al Comune di Empoli e con la collaborazione di Arci Empolese Valdelsa, Aned e Anpi Empoli.

Un giro intorno al mondo che attraverserà i vari continenti e affronterà cause e conseguenze dei conflitti e alcuni dei fenomeni più collegati alle guerre. Si prenderà spunto proprio dalla tredicesima edizione dell’Atlante, uscita in un momento in cui tante cose sono accadute e stanno accadendo nel mondo. L’invito è a fermarci, riflettere, trovare nella lettura elementi utili a mettere insieme i pezzi delle guerre in corso. Per la prima volta il volume ha un titolo: “Il Pianeta gioca a Risiko“. Una scelta dettata dalla voglia di dare da subito una traccia chiara del contenuto, mantenendo il filo editoriale che caratterizza la testata negli ultimi anni. Il tentativo è di fornire una visione ’macro’, larga e collegata delle attuali 31 guerre e delle 23 aree di crisi.

Si comincia stasera con “Quanti e quali conflitti in corso: potenze ed equilibri nel nuovo ‘disordine’ mondiale“; a parlarne sarà Raffaele Crocco, direttore dell’ Atlante. Gli incontri sono aperti a tutti, gratuiti e saranno tenuti dalla redazione dell’Atlante e da esperti. È consigliata l’iscrizione tramite il modulo presente sulla piattaforma Eventbrite. Il prossimo appuntamento sarà quello del 7 maggio con ospite la ricercatrice Sara Cecchetti, per un focus sulle guerre d’Africa.