L’artista Huan a casa di Campinoti

Zhang Huan è uno dei più importanti artisti contemporanei e durante il suo periodo di vacanza in Toscana ha fatto tappa anche a Empoli. La sua non è stata una visita istituzionale, ma un incontro con l’imprenditore e consigliere di centrodestra, Simone Campinoti, il quale lo ha prima accompagnato nelle vicine Certaldo e San Gimignao e poi a cena in un locale del territorio insieme a Gianni Zhang, della fondazione Zhong art di Firenze. Alla conviviale con tipici prodotti toscani era presente anche Federico Pavese, consigliere comunale di centro-destra a Montelupo e amico di Campinoti. Zhang Huan (nella foto a sinistra insieme a Simone Campinoti) ha inserito la sosta empolese all’interno del suo tour prima della visita ad Andrea Bocelli, nella sua tenuta di Lajatico. Il 59enne Zhang Huan, che vive ormai da anni tra Shanghai e New York, ha iniziato la sua carriera come pittore per poi passare alla performance art prima di tornare alla pittura e cimentarsi anche con scultura e fotografia. È noto principalmente per il suo lavoro performativo, nel quale ha sempre coinvolto il proprio corpo, spesso nudo, ma anche quelli di artisti o individui comuni. Zhang ha continuato la propria performance artistica nuda negli Stati Uniti quando nel 1998 si è trasferito a New York, mentre nel 2006 al rientro in Cina si è dedicato alla scultura dopo essersi convertito al buddismo.