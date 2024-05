L’arte ceramica. Mostre e attività. È qui la festa

Oltre 500 appuntamenti in programma in ben 57 diverse città lungo tutto lo stivale, accomunate dalla produzione e promozione culturale della ceramica artistica e artigianale italiana. Torna ’Buongiorno Ceramica’, la festa diffusa della ceramica italiana, che domani e domenica sarà grande protagonista anche a Montelupo Fiorentino. Al via, per esempio, la mostra della terza edizione di Cantieri Montelupo, il programma di residenze d’artista curato da Christian Caliandro, che quest’anno ha coinvolto gli artisti Anna Capolupo, Maria Palmieri, Roxy in the Box, Alessandro Scarabello, insieme ai ceramisti Ceramiche d’Arte Ammannati, Patrizio Bartoloni, Ivana Antonini (con la collaborazione di Marco Ulivieri) e Stefano Bartoloni.

Dopo l’inaugurazione di stasera alle 18.30, nel weekend saranno organizzate delle visite guidate gratuite (domani alle 12 e alle 19 e domenica alle 19) ed altre libere ma sempre gratis (entrambi i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19). Al Museo archeologico, invece, domani alle 15 spazio a un laboratorio per i bambini della scuola dell’infanzia mentre dentro le sale della scuola di Ceramica, i maestri artigiani presteranno la loro esperienza affiancando i partecipanti, anche al primo approccio, nella produzione di un manufatto al tornio o nel decoro di una ceramica (attività gratuita).

Nella due giorni di ’Buongiorno Ceramica’, inoltre, sarà possibile visitare mostre e musei gratuitamente, così come l’archivio del Museo Bitossi, che per l’occasione sarà aperto al pubblico sia sabato che domenica con 2 visite guidate alle 15.30 e alle 16.30 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria). I maestri ceramisti e gli artisti apriranno inoltre le loro botteghe e i loro studi, mentre sarà possibile frequentare anche il laboratorio di cottura Raku con Karin Putsch-Grassi oppure quello di cottura primitiva con forno di segatura. Domani, infine, si terrà anche un workshop di pittura d’affresco: dal processo chimico di carbonizzazione alla preparazione del supporto con materiali adatti.