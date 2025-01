Lampioni spenti da inizio mese a Pontorme

Lampioni spenti da una settimana in via San Martino a Pontorme. La segnalazione arriva da Paolo Ribechini che si fa portavoce di tutte le famiglie che abitano lungo la strada perché il problema "non sembra di facile soluzione". Il disagio ha avuto inizio il 2 gennaio quando sulla zona è sceso all’improvviso il buio. "Non sappiamo quale sia la causa di quanto sta accadendo – racconta il residente –. Abbiamo tentato di effettuare la segnalazione attraverso il call center della compagnia che sappiamo occuparsi dell’illuminazione, ma non abbiamo ricevuto risposte certe se non una generica presa in carico che al momento non sembra portare a nulla. Chiediamo ufficialmente una risoluzione rapida. È questione anche di sicurezza".