Trova il ladro in casa e lo mette in fuga. Lui scappa scalzo nella notte

Empoli (Firenze), 26 ottobre 2023 – Si è trovata a tu per tu con il ladro nel cuore della notte che, messo in fuga, è riuscito comunque a portare via la borsa della nuora con dentro tutti i documenti e due mazzi di chiavi. È ancora sotto choc Fatima Rossi che la scorsa notte è stata protagonista di una bruttissima esperienza. Nonostante il grande spavento ricorda tutto con perfetta lucidità. La signora, originaria della Sicilia, si trova momentaneamente a Empoli, ospite del figlio e della nuora, che abitano in via della Tinaia.

"Erano circa le due di notte – racconta la donna – quando ho sentito il rumore della porta d’ingresso che si apriva. In questo momento dormo in soggiorno e di solito accanto a me c’è anche il cane. L’altra sera però è rimasto nella stanza da letto di mio figlio e mia nuora, quindi ero sola. Quando mi sono voltata verso la porta, richiamata dal rumore, ho visto nitidamente davanti a me un uomo sul metro e ottanta, magro, vestito di nero e con il cappuccio della giacca in testa. Lui di certo non si aspettava di trovare qualcuno in soggiorno. Ha fatto un salto e poi con estrema rapidità ha afferrato lo zainetto di mia nuora che era sul tavolo ed è fuggito via. Io – prosegue la donna – sono subito balzata in piedi. Ho iniziato a gridare, ho acceso tutte le luci. Ho chiamato aiuto. Ma il ladro ormai si era già allontanato".

La donna ha poi dato un’occhiata a tutta la casa per capire se poteva mancare altro. "Sicuramente è scappato scalzo – riprende la signora Rossi - perché fuori dalla porta ho trovato un paio scarpe abbandonate. Forse se le era tolte per non fare rumore. Nello zainetto sparito non c’erano soldi ma tutti i documenti e le carte di credito, che abbiamo prontamente bloccato, e poi le chiavi del posto di lavoro di mia nuora e quelle della macchina, per latro nuova, di mio figlio".

Dopo l’iniziale choc le vittime hanno chiamato la polizia. Gli agenti del commissariato di Empoli hanno perlustrato la zona alla ricerca di tracce. "Purtroppo – aggiunge la donna – non è il primo episodio che accade in questa zona. Un paio di giorni fa è stata rubata la bicicletta della vicina di casa e ci sono stati altri furti".