Ladri in casa, scompare anche il chihuahua. "Ricompensa a chi lo ritrova"

Empoli, 22 luglio 2024 - Un furto non ordinario quello consumatosi nella notte tra sabato e ieri in un’abitazione che si affaccia su viale Petrarca, a Empoli. Dopo essersi intrufolati in casa forzando la porta principale, i ladri si sono portati via un cane chihuahua, incrocio con un volpino, che per la proprietaria ha un grande valore affettivo. Difatti, offre una ricompensa per chi possa dare notizie importanti o ritrovare il cagnolino. Il numero da contattare - diffuso ieri anche tramite social - è 3894898063. Dall’abitazione sono poi spariti due orologi. La proprietaria accortasi dell’intrusione ha chiamato i carabinieri per un sopralluogo.

"Sono stata fuori tra le 20.30 e la mezzanotte di sabato sera – ha raccontato –: mi sono accorta subito che c’era stata l’intrusione. La casa era parzialmente a soqquadro. Sono stati rubati due orologi ma che non hanno granché di valore, invece ha un immenso valore affettivo per me il chihuahua che ha un anno e mezzo. Garantisco una ricompensa se viene ritrovato. All’inizio, abbiamo pensato che il cagnolino fosse scappato dalla porta al momento dell’intrusione dei ladri, magari impaurito, ma in questo caso non si sarebbe allontanato più di tanto: c’è il giardino attorno alla casa e molto probabilmente si sarebbe nascosto lì. Dunque, penso proprio che i ladri se lo siano preso".

La storia sta attirando l’attenzione come accennato anche sui social, da cui emerge che in questa zona già nel recente passato ci sono stati dei furti. Quest’ultimo però ha la particolarità della sottrazione del piccolo cane, maschio, che è oltretutto regolarmente dotato di chip e pertanto di difficile ‘gestione’ da parte dei ladri e per qualsiasi uso intendano farne. Del caso si stanno quindi occupando i carabinieri di Empoli dopo la denuncia.