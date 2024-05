La Virtus Certaldo ci crede: "Pronti per il gran finale"

Galli San Giovanni, Asciano e Monteroni. Una dopo l’altra, queste formazioni sono tutte cadute al cospetto della Virtus Certaldo, che vincendo i play-off del proprio girone di Divisione Regionale1 ha guadagnato il pass per il triangolare finale (gare di sola andata) dove è in palio la promozione in Serie C.

"Abbiamo allestito una squadra giovane, ma di talento e ben amalgamata, con l’intenzione di entrare sì nei play-off, ma senza sapere effettivamente dove potessimo arrivare – racconta con sincerità il direttore sportivo, Luciano Signorini –. Adesso, però, che siamo in ballo, balleremo fino in fondo". Dopo aver chiusa la stagione regolare al 5° posto, la squadra allenata da coach Crocetti ha dovuto affrontare tutte squadre che si erano piazzate meglio di lei in classifica. Ecco quindi che i bianconeri hanno eliminato prima la squadra di Galli San Giovanni (72-88 in trasferta e 65-50 in casa) e poi anche quella che era finita come capolista, la squadra dell’Asciano, espugnando 64-68 il campo avversario in gara-3 dopo una vittoria a testa fra le mura amiche del proprio palazzetto.

Il vero capolavoro, però, è arrivato per la Virtus Certaldo ella finale contro il Monteroni, che con due successi nelle prime due gare casalinghe aveva ipotecato la qualificazione (l’ultimo atto si è infatti giocato al meglio delle cinque partite).

Conquistando entrambi gli incontri disputati alla palestra di Canonica col punteggio di 70-66 e 74-59, Mencherini e compagni sono riusciti a portare la serie fino a gara-5, da disputare nuovamente in trasferta, dove Certaldo aveva sempre perso, compreso il ritorno della prima fase. Stavolta, però, nonostante un primo quarto dominato dai senesi, Gualtieri e soci scrivono un finale diverso, grazie ad un superlativo secondo parziale, dove con un eloquente 2-17 sorpassano gli avversari per allungare poi dopo l’intervallo e gestire la reazione senese nell’ultima frazione.

"Siamo stati felicissimi, tanto che hanno fatto il bagno anche a me a fine gara – conclude Luciano Signorini –. Adesso ci aspettano queste due sfide contro Cus Firenze e Gea Grosseto".

"I fiorentini – aggiunge il direttore sportivo della Virtus Certaldo – li conosciamo bene, mentre i maremmani li conosciamo di meno, ma sono due ottime squadre. Detto questo, noi cercheremo di portare in campo le stesse armi che ci hanno consentito di arrivare fino qui: entusiasmo, dinamismo e grande capacità di Crocetti di preparare le partite secondo la scuola del grande Marco Baldini, di cui è stato assistente fino alla sua prematura scomparsa". Gli impegni che aspettano la Virtus Certaldo sono stati messi in calendario per il 9 giugno alle 18.30 a Firenze e per il 15 giugno alla palestra di Canonica a Certaldo contro Gea Grosseto.