La “Via dei Presepi“ al termine. Premiata la miglior installazione

Davide Andreazzoli di Fucecchio ha vinto il premio per il miglior presepe ’tradizionale’, mentre il quarratino Marco Turi si è aggiudicato il concorso per la categoria “materiali vari e di recupero“ e i giovanissimi alunni della scuola primaria Saccenti di Cerreto Guidi sono stati insigniti del premio per la categoria “bambini“. È l’epilogo della tredicesima edizione della “Via dei Presepi di Cerreto Guidi“, con la premiazioni tenutesi domenica scorsa alla biblioteca Emma Perodi alla presenza del governatore Eugenio Giani, del senatore Dario Parrini e del sindaco Simona Rossetti.

La giuria tecnica si è trovata a dover scegliere fra oltre 200 presepi provenienti da tutta la Toscana (e non solo). E ha attribuito una menzione speciale a Antonio Pigozzi, Sandro Nardini, Nicolò Celegato, Domenico Petrucci, Virgilio Pochini e Pro Loco di Gricignano "per aver contribuito ad accrescere la qualità della Via dei Presepi con progetti di notevole pregio e di significativa rilevanza artistica".

I giudici hanno inoltre segnalato i presepi della Parrocchia di San Zio, di Tommaso Cei, di Franco Pucci, di Giuseppe Benini, di Massimo Brini, di Kikaf, di Lorenzo Mechetti, di Tommaso Spinelli e della Contrada di Porta al Palagio "per aver proposto progetti interessanti ed apprezzati dai visitatori".

Menzioni sono state infine attribuite agli ’storici’ maestri presepisti di Cerreto Guidi Gessica Mancini, Fabio Bandini e Danilo Ancillotti, "per aver sostenuto dal primo momento l’idea della Via dei Presepi".

"Decine di volontari, tantissimi bambini e ragazzi, una comunità che riesce a portare avanti un mese e mezzo di aperture – ha commentato Rossetti, ringraziando gli organizzatori ed i promotori del concorso - la Via dei Presepi regala emozioni e tanto orgoglio".