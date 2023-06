La tragedia. Ciclista si accascia sulla bici e muore

Fucecchio (Firenze), 26 giugno 2023 – Un ciclista settantenne è morto ieri mattina mentre stava facendo una passeggiata sul territorio del comune di San Miniato. A essergli fatale probabilmente è stato un malore improvviso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il dramma si è consumato ieri mattina, attorno alle 11 quando l’uomo è stato colpito – secondo quanto emerso – da un malore che non gli ha lasciato scampo. L’uomo si è sentito male mentre era in sella alla sua bicicletta e si è accasciato sul ciglio della strada dove poi è morto.

Da quanto appreso si tratta di Claudio Bertini, 70enne residente a Fucecchio. Il fatto è accaduto nei pressi di via Cavane, tra la frazione di Catena (San Miniato) e quella di Ventignano (Fucecchio), una zona sempre molto frequentata dagli sportivi, specialmente la domenica, e anche dagli appassionati delle due ruote e da molti che fanno jogging.

Claudio Bertini, appassionato ciclista, era in giro come spesso faceva sulla sua bicicletta, munito di casco, quanto è stato colto dal malore. Qualcuno lo ha notato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di San Miniato Basso che sono arrivati tempestivamente per prestare aiuto inviati dalla centrale operativa del 118. Ma ogni tentativo di salvare la vita al 70enne è stato vano.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di San Miniato, chiamati dagli operatori del soccorso, per gli accertamenti di rito e di legge, come in tutti i casi nei quali si registra un decesso sulla pubblica via. Il magistrato di turno è stato informato del fatto e, alla luce delle circostanze e delle evidenze emerse circa la dinamica dell’accaduto, ha stabilito che la salma fosse restituita ai familiari per le esequie.