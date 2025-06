Fontanella verso il futuro. L’ambiente tra le priorità

Empoli continua il suo viaggio tra le frazioni con il percorso “Frazioni al Centro“, voluto dal sindaco Alessio Mantellassi e dalla giunta per illustrare, tappa dopo tappa, il “Piano frazioni e quartieri“ e la programmazione dei lavori previsti nel mandato amministrativo. Giovedì scorso l’iniziativa ha fatto tappa al circolo Arci di Fontanella, dove un numeroso gruppo di cittadine e cittadini ha partecipato all’incontro pubblico. Dopo un recente appuntamento nella vicina Sant’Andrea, sono stati ribaditi molti degli impegni già assunti.

Al centro della serata, le casse di espansione per i rii Fontanella e Sant’Andrea: due opere fondamentali per la sicurezza idraulica, pensate per proteggere abitazioni, aziende agricole e infrastrutture. La dirigente Roberta Scardigli ha illustrato i dettagli dello studio in corso: due invasi da 10mila e 15mila metri cubi, a bocca tarata, che resteranno a uso agricolo nei periodi di non emergenza. È stato inoltre ricordato che l’opera delle casse di espansione è inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche e sostenuta dalla Regione Toscana, mentre prosegue il dialogo sul raddoppio ferroviario, con l’istituzione della Consulta mista cittadini-consiglieri.

Ampio spazio è stato dato anche al futuro della frazione: dalla realizzazione di un nuovo giardino accanto al campo sportivo di via Matteotti, candidato al bando “Illumina” del ministero dello Sport, all’apertura di un Urp decentrato con punto prestito biblioteca nella ex Casa del Fascio, per cui sono già state stanziate le risorse per la progettazione. L’intervento, del valore di 400-500mila euro, è previsto per il 2027. Tra i progetti più attesi, anche una nuova pista ciclabile della Valdelsa che collegherà Fontanella a Empoli, Castelfiorentino e Certaldo, grazie al finanziamento chiesto alla Città Metropolitana. In fase di studio anche la possibilità di aprire un asilo nido nella ex scuola della frazione, con una collaborazione pubblico-privato e avvio previsto per l’anno scolastico 2026/2027. Ulteriori interventi riguarderanno il cimitero di Fontanella, con un ampliamento riprogrammato per il 2026 dopo il blocco del precedente appalto.

Prevista per il 2025 anche la nuova altalena nel parco di via Mentana e la pulizia delle caditoie lungo via Senese Romana. Durante l’incontro, spazio anche alle domande dei cittadini su sfalci, potature, parcheggi e sicurezza stradale. Il prossimo incontro di “Frazioni al centro“ è fissato per giovedì 12 giugno alla Casa del Popolo di Brusciana. L’appuntamento di Cascine-Carraia del 19 giugno è stato invece rinviato e sarà riprogrammato.