La strega Felicia e la rivolta degli animali

EMPOLI

Al Minimal Teatro di Empoli terzo appuntamento con Teatri di confine, la rassegna dedicata alle famiglie. Venerdì alle 21 in scena Felicia di Stefania Ventura e Quinzio Quiescenti con Stefania Ventura, produzione TeatroEvento/Quintoequilibrio, liberamente ispirato all’albo illustrato “Felicità ne avete?”, di Lisa Biggi e Monica Barengo, Kite edizioni. Questa è una storia del bosco. In questa storia ci sono gli animali del bosco e una strega. Una strega che va ad abitare al limitare del bosco. La strega si chiama Felicia e col suo arrivo rompe l’equilibrio. Gli animali sono preoccupati, dicono che Felicia entra nel bosco per rubare la loro felicità; dicono che è pericolosa e che bisogna fare qualcosa subito per risolvere questo problema. Tutti gli animali sono d’accordo. Proprio tutti? Tra gli animali c’è un tasso che forse la pensa diversamente, ma accetta la decisione di tutti: sbarazzarsi della strega

Questa è la storia di un problema che viene affrontato con uno scontro ma che si risolve con un incontro. Biglietto posto unico 4,5 euro. Prevendita e prenotazioni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18, biglietteria aperta dalle 20.30 il giorno dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a [email protected].