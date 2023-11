La sfida è entrata nel vivo. Sono tante le adesioni

Un gioco, una sfida, un modo per valorizzare le attività commerciali in un periodo speciale come le festività natalizie. E’ entrato nel vivo il contest natalizio de La Nazione, organizzato in collaborazione con Confesercenti e l’associazione Centro Storico. Ogni giorno i nostri lettori troveranno sul quotidiano un tagliando (come quello qui a fianco a sinistra) per votare la propria vetrina preferita. Alcuni tagliandi valgono un punto, altri invece, quelli con il logo X5, valgono cinque voti. La sfida a colpi di tagliandi è già entrata nel vivo con tante adesioni tra botteghe, negozi e clienti affezionati. Insomma, il gioco ’La vetrina più bella’ è pensato per coinvolgere tutti, ma i protagonisti principali sono i negozianti, che saranno premiati per voglia di fare, idee innovative e imprenditoria locale. Il negozio che avrà ottenuto più voti sarà poi premiato durante la serata di gala in programma l’11 dicembre al Palazzo delle Esposizioni. Possono partecipare tutti: dalle attività storiche al commercio innovativo, dall’imprenditoria femminile al food e beverage passando per il settore moda e quello dell’home and living. "Il contest è aperto a tutti - ha spiegato Gianluca D’Alessio di Confesercenti - Stiamo consegnando i moduli per partecipare al concorso e c’è molto entusiasmo. Invitiamo chi non avesse ricevuto info sulle modalità di adesione a contattarci e a farcelo presente. C’è ancora tempo". Un tocco di colore in più agli acquisti di fine anno. Un gioco, ma soprattutto uno stimolo per esercenti e lettori. Ecco come funziona: i tagliandi compilati dovranno essere imbucati nei punti di raccolta allestiti alla Pasticceria Gaggioli e Vezzosi (via del Giglio), al Bar Leontina, (via da Vinci), a Gioca Tre – Giocheria (via Salvagnoli) e in Oreficeria Alino Mancini (via Segantini).