La scomparsa di Fedi a Certaldo: il ricordo del sindaco "Mi mancherà molto"

Sono parole cariche di affetto e di grande stima, quelle scritte dal sindaco di Certaldo Giacomo Cucini per ricordare Alessandro Fedi (nella foto), una figura amata e rispettata all’interno della comunità e recentemente scomparsa. Fedi, noto per il suo impegno nello sport e in politica, aveva un passato, appunto, come consigliere comunale. "Impegnato nello sport, impegnato anche in politica – ricorda Cucini –: per tanti anni è stato consigliere comunale. Amante del Fiano e delle sue campagne in cui ha vissuto per 25 anni da solo, ma circondato dall’affetto di tutta la comunità fianese. “Io sono contro” diceva – scrive ancora il primo cittadino – l’ultima volta, mercoledì scorso, in un’assemblea nella frazione. È vero, eravamo di idee diverse e ce le scambiavamo, ma sempre con grande stima e grande rispetto. Mi mancherà quel modo burbero, ma così divertente di dialogare. Ciao Alessandro Fedi".

Una persona molto stimata e molto conosciuta, Fedi. Infatti Alessandro Fedi, si apprende, non era solo un uomo impegnato nella politica e nello sport, era anche un volontario della Misericordia, dimostrando una generosità d’animo che lo ha reso un punto di riferimento per molte persone del territorio.