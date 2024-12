La scelta della scuola. L’incontro con il Checchi

Ultima delle quattro giornate di open day promosse dall’istituto Arturo Checchi per guidare e sostenere i ragazzi di terza media nella scelta della scuola superiore.

Dalle 15 alle 19 sarà possibile visitare le tre sedi dell’istituto (via Padre Checchi, piazza Vittorio Veneto, viale Gramsci) ed avere informazioni sull’offerta formativa. E’ gradita la prenotazione sul sito www.istitutochecchi.edu.it. L’appuntamento è per l’11 gennaio prossimo. L’attività di orientamento rappresenta il primo momento di incontro con la futura utenza; vengono poste le basi di una proficua collaborazione tra scuola e famiglia.

Per guidare e sostenere i ragazzi della scuola media in una scelta consapevole, appunto, i referenti dell’orientamento in entrata del “Checchi” di Fucecchio hanno pensato a un percorso di che possa supportare gli studenti a sviluppare maggiore consapevolezza di sé e delle proprie competenze di base.