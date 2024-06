La scelta del nuovo sindaco. È il giorno del verdetto finale. Ma preoccupa l’astensionismo

E alla fine, dopo una campagna elettorale lunghissima e due turni di votazioni, è arrivato il giorno della verità. Oggi Empoli conoscerà il nome del nuovo sindaco. Il verdetto del duello tra i candidati Alessio Mantellassi (coalizione di centrosinistra) e Leonardo Masi (sinistra più M5S) è atteso entro stasera. Un peso importante sull’esito del voto potrà giocarlo l’astensionismo. Al primo turno l’affluenza si era fermata al 66% (mai così bassa alle amministrative) e alle 23 di ieri invece non è andata oltre il 36,47%. In pratica hanno votato solo 13.179 aventi diritto sui 36.136 totali (17.226 maschi e 18.910 femmine). Tradotto: alle urne si sono presentati poco più di tre empolesi su dieci.

Alle 19 il numero era aumentato di circa il 19% rispetto alle 12 quando aveva votato solo il 10,6% degli elettori. Sempre considerando le rilevazioni delle ore 19, le percentuali di affluenza più alte si sono registrate nei seggi di Marcignana (35,8%), nella sezione 16 del centro (34%), a Ponte a Elsa (33,8%) e al Pozzale (33,8%). Colpisce il fatto che il dato empolese sull’affluenza sia al di sotto della media regionale calcolata sui 18 comuni Toscani chiamati nuovamente alle urne per il ballottaggio (30,2%).

Nelle stesse sezioni alle 12 di domenica 9 giugno - seconda rilevazione dell’affluenza nel primo turno - la percentuale dei votanti era stata del 35,60%. Tra i 18 comuni, Firenze ha un’affluenza alle 19 inferiore alla media regionale: è del 28,68%, meglio di Empoli (29%) però fanno sia Pontedera (35,48%) che Piombino (38,53%). Ma non è ancora finita. Si può votare anche oggi con i seggi che aprono alle 7 e chiuderanno alle 15. Lo scrutinio delle schede inizierà subito dopo. È utile ricordare che per esprimere il proprio voto bisogna tracciare sulla scheda elettorale un segno su uno dei due candidati sindaco. Per il ballottaggio non è previsto il voto disgiunto: la scelta da effettuare è tra i due candidati e non anche sulle liste. La scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo della lista che appoggia l’altro candidato è infatti da considerarsi nulla.