La sagra del fritto misto a Capraia e Limite: tanti gli spettacoli!

CAPRAIA E LIMITE

Scatta domani alla Casa del Popolo di Limite sull’Arno la sagra del fritto misto, organizzata dalla Pro Loco di Capraia e Limite con il patrocinio del Comune e giunta quest’anno alla sua settima edizione. L’appuntamento è in piazza Vittorio Veneto fino a lunedì 11 settembre, in occasione della fiera di Limite. Ogni sera sarà possibile scegliere tra un ricco menù di fritto, oltre a lasciarsi accompagnare da una serie di eventi di intrattenimento. Si parte con Mastisciò e il suo spettacolo tra risate e musica, per proseguire venerdì con lo show delle drag queen e sabato il concerto della band locale Le Pande Gialle. Nell’ultimo week-end, invece, venerdì 8 spazio a MaxiCioni Dj Set, mentre il 9 e il 10 settembre si esibiranno rispettivamente la Vasco Rossi Tribute Band La Verità e le ragazze del Karashow. Per informazioni è possibile contattare il numero 3478894372 tramite Whatsapp, mentre per quanto riguarda la cena non è necessaria la prenotazione.