"La riapertura della sede?. Le aspettative erano altre"

Forte rammarico per la vicenda legata alla riapertura del tribunale anche da parte del candidato sindaco del Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica, Andrea Poggianti (nella foto), in seguito all’intervento del viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto in occasione della visita organizzata dall’Associazione degli Avvocati dell’Empolese Valdelsa nella sede del Giudice di Pace di Empoli. "Sono rimasto molto deluso, insieme ad altri miei colleghi, della pessima notizia che il viceministro ci ha portato – ha detto Poggianti – Ci aspettavamo infatti l’annuncio tanto sperato dell’apertura del nostro tribunale. Invece il vice ministro non ci ha detto nulla in merito, anzi ha precisato che non c’è alcun impegno del Governo in tal senso, al limite una presa in considerazione per l’eventuale riapertura del tribunale empolese come sede distaccata di quello di Firenze. Sono anni che mi batto per avere un tribunale ordinario che potrebbe fare la differenza per tutti. Oggi per me è stato fatto un grave passo indietro".

"La nostra città e il comprensorio hanno le carte in regola per avere un tribunale autonomo. Questo è l’impegno che ho concretamente assunto nel mio programma". Oggi alle 21.30 al Cenacolo degli Agostiniani, Poggianti è protagonista dell’incontro “Sicurezza e Degrado” con vari esponenti delle forze dell’ordine. La cittadinanza è invitata.