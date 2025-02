La rabbia degli Oss esclusi. Scatta la raccolta firma

EMPOLIManca poco più di un mese alla scadenza della graduatoria che conta ancora oltre duemila idonei che aspettano di essere assunti e di trovare stabilità lavorativa. Nonostante il nuovo concorso pubblico che Estar sta per bandire (è previsto per marzo), gli Operatori socio sanitari (Oss) vincitori del maxi concorso pubblico del 2021 indetto in piena pandemia Covid, ed ancora esclusi, non si arrendono. L’ultima battaglia per cercare di avere un’ulteriore proroga e un’accelerazione delle assunzioni dalla graduatoria è una petizione on line, sulla piattaforma change.org, che in una settimana ha già raccolto più di mille firme. A lanciarla è stata Dorina Firica, Oss di Empoli e portavoce dei colleghi idonei del concorsone pubblico 109/2021. La richiesta è indirizzata anche al presidente del Senato Ignazio La Russa, oltre che ai vertici regionali: il presidente della Toscana Eugenio Giani, l’assessore alla Salute Bezzini Simone e i membri del Consiglio regionale. "Siamo delusi – spiega l’operatrice socio sanitaria – In consiglio regionale era stato votato all’unanimità un emendamento che dava la possibilità di concedere un altro anno di proroga alla graduatoria, ma la giunta regionale non l’ha ratificato. Oltretutto il nostro concorso non rientra neppure nel recente decreto Milleproroghe, quindi ad aprile avrà la sua naturale scadenza".

A quattro anni dall’esame coloro che aspettano di essere chiamati dalle Asl della Toscana sono ancora molti. "Nell’area Centro di 922 in graduatoria ne sono stati chiamati 508 – snocciola Firica – E si parla di chiamate, non di assunzioni. Nell’area Sud-Est gli idonei sono stati 583 e gli assunti a tempo indeterminato sono stati appena 7, mentre 199 sono stati quelli assunti a tempo determinato. Nell’area Nord-Ovest di 1.106 idonei sappiamo che ne sono stati chiamati 103. Con questa petizione – sottolinea la promotrice – vogliamo ancora una volta ribadire il diritto degli idonei alla graduatoria di essere assunti per contribuire con le loro competenze al sistema sanitario regionale perché hanno studiato e passato un concorso pubblico". Dorina Firica, come ultima ipotesi, propone anche di mantere viva l’attuale graduatoria in attesa della formazione della nuova. "Se Estar, come è stato annunciato, bandirà a breve un nuovo concorso, manteniamo valida la nostra graduatoria fintanto non ci sarà la prossima. In questo modo avremo qualche altro mese di tempo per poter sperare in altre assunzioni".

i.p.