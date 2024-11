La Pro Loco organizza un corso per l’utilizzo del defibrillatore

Un impegno che continua con uno scopo importante per la salute e la sicurezza di tutti. Come già avvenuto lo scorso anno in occasione dell’acquisto del defibrillatore messo a disposizione dell’intera cittadinanza, la Pro Loco di Torre organizza un corso di formazione per addetti all’utilizzo del Dae (defibrillatore semiautomatico esterno). Il corso, aperto a tutti gli interessati, è in programma venerdì 8 novembre alle 21 al circolo di Torre e sarà tenuto da Fabrizio Bonino, tecnico della onlus Cecchini Cuore di Pisa. In quella sede saranno fornite tutte le informazioni e sarà effettuata la lezione La partecipazione è gratuita con un’offerta libera che sarà poi utilizzata per le spese sostenute per l’organizzazione del corso stesso.

Al termine della lezione, che è consigliato di ripetere anche per coloro che già hanno effettuato il corso, sarà rilasciato un attestato per l’utilizzo del Dae, la cui validità sarà di due anni.