La palestra fa acqua. Opposizione all’attacco: "Di nuovo allagata"

"Il vicesindaco ha risposto alla nostra interrogazione ricordando come poco tempo prima fossero stati effettuati dei lavori per sistemare il problema. Venerdì scorso, nonostante una pioggia normale, non un nubifragio, la palestra si è allagata di nuovo. Chiediamo chiarezza e risposte concrete". E’ l’attacco dei consiglieri Montespertoli di Tutti, intervenuti nelle scorse ore per porre nuovamente l’attenzione sulla palestra di via Fucini. Il gruppo di minoranza aveva sollevato il tema lo scorso ottobre, denunciando gli allagamenti all’interno dell’edificio in causa di precipitazioni abbondanti. L’amministrazione aveva ricordato l’intervento-tampone effettuato nei mesi scorsi, proprio quello finito sotto la lente dell’opposizione. Per risolvere definitivamente la criticità servirà tuttavia un’operazione da 135mila euro, coperta con risorse comunali, che il vice-sindaco Pierini aveva fatto sapere di esser stata prevista nel bilancio di previsione per il 2025.