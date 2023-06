La nave torna a viaggiare Limite e Tinaia più vicini

E’ tornata in servizio nelle acque dell’Arno ’la nave’ che fa la spola tra Limite e Tinaia. Il traghetto è manovrato dai volontari della Canottieri Limite e si muove lungo una fune fissata sulle due sponde del fiume. Ieri mattina c’è stata l’inaugurazione del servizio, gratuito, che resterà attivo fino al 24 settembre, alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, del senatore Dem Dario Parrini, del sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti, del vicesindaco di Empoli Fabio Barsottini, del presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno Maurizio Ventavoli, il vicepresidente della Canottieri Limite, Fabrizio Lensi e numerosi cittadini. "Si tratta del ventiduesimo anno di attività, non considerando il 2020 quando a causa del Covid19 il servizio non venne realizzato – ha detto il sindaco Alessandro Giunti – Le nostre comunità vivono un rapporto indissolubile con il fiume ed è per questo che le nostre azioni sono tutte tese a dare valore all’Arno, dal punto di vista ambientale e della mobilità alternativa e sostenibile". "L’inaugurazione della “Nave” è un momento sempre emozionante – ha sottolineato il vicesindaco Fabio Barsottini – Rappresenta una tradizione che unisce i nostri territori, offrendo la possibilità a chi sceglie di usufruirne di raggiungere luoghi attraverso la natura". Per Fabrizio Lensi: "L’inaugurazione è un momento molto atteso e l’attività della “Nave” riporta l’attenzione della popolazione sul fiume, elemento fondamentale per la nostra attività remiera". Il servizio è tre volte la settimana: il giovedì 8,30-12,30; il sabato 17-20 e la domenica 9-12 e 17-20.