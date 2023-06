La Nave presenta “La zona tranquilla“

È “La zona tranquilla“ di Emilio Caglieri lo spettacolo scelto dalla compagnia teatrale La Nave per festeggiare i propri trent’anni di attività. L’appuntamento è domani sera alle 21.30 alla Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno. Si tratta di una commedia in tre atti in vernacolo fiorentino, che parla di Marito e moglie che si trovano in viaggio a Firenze e, per sfuggire ad un bombardamento (siamo ai tempi della guerra), trovano riparo in un portone socchiuso. La moglie trascina il marito nell’unico posto “sicuro”, inconsapevole di finire in una “casa chiusa”. L’uomo, frequentatore assiduo del posto, fa di tutto per convincere la moglie ad andarsene e, con la complicità delle “signorine” della casa, inizia una vera e propria acrobazia tra parole, gesti e sguardi per farle credere di trovarsi in una onesta sartoria.

Sul palco, con la regia di Lucia Del Bello, saliranno i seguenti interpreti (tra parentesi il loro personaggio): Alessandro Innocenti (il marito Vincenzo Calandri), Elena Parri (la moglie Ernestina), Simona Manetti (Fanny), Silvia Manetti (Manon), Stefano Marcacci (Giorgio Paciscopi), Valentina Pepe (LIliana), Fabio Lupi (Mecatti), Riccardo Vallini (Biancalani), Matilde Tafi (Virginia), Flavio Petrucci (Fred).