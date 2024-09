La musica del dj Scavo darà la giusta carica

Unire la passione per il calcio alla potenza della musica e dell’intrattenimento di alto livello. Questo l’obiettivo della nuova collaborazione tra l’agenzia Solid e l’Empoli Fc per l’attuale stagione di Serie A 2024-‘25, che a partire da domani alle 17, in occasione della partita di cartello contro la Juventus delle 18, inaugurerà il nuovo format "Federico Scavo & Friends X Empoli FC". Il Dj e producer di Fucecchio, famoso in tutto il mondo, sarà infatti la colonna portante del progetto con i suoi Dj Set, ma assieme a lui a ogni partita ci saranno anche ospiti internazionali, per un viaggio sonoro capace di coinvolgere il pubblico fin dal pre-partita e caricare di energia i giocatori nel riscaldamento, oltre che intrattenere tutto lo stadio durante l’intervallo. Un’esperienza senza precedenti per Empoli e l’Empoli Fc, grazie all’oltre trentennale carriera di Federico Scavo, vincitore di quattro dischi d’oro, due dischi di platino, nonché primo remixer ufficiale nella storia dei Pink Floyd. L’iniziativa mira a trasformare ogni partita di calcio in un evento indimenticabile, arricchito da un mix esplosivo di musica, spettacoli visivi e ospiti di fama internazionale. Oltre alla musica, il pubblico sarà infatti travolto da uno spettacolo visivo straordinario, che trasformerà lo stadio in un’arena vibrante e pulsante di colori e suoni. Si apre quindi un’altra frontiera per le partite casalinghe dell’Empoli, dove il pubblico non assisterà soltanto ad una partita di calcio, ma sarà coinvolto in un vero e proprio spettacolo a tutto tondo, in modo che l’esperienza della partita diventi unica: dall’emozione del campo alla magia della musica con l’energia di Federico Scavo & Friends.