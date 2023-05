La missione a Villanova "Al lavoro per aprire una farmacia comunale dove c’era la scuola"

La farmacia comunale è sempre un complesso centro di servizi per la salute, nel quale i cittadini possono usufruire di molteplici prestazioni che sono connesse alla cura, alla conoscenza di dati fisiologici, all’informazione sanitaria, all’accesso a servizi di natura bio-medica. E’ di conseguenza un presidio importante sui territori. Empoli vuol aprire la terza. La giunta comunale ha infatti deliberato di esercitare il diritto di prelazione relativo all’assunzione della gestione pubblica della farmacia inerente la sede numero 14 a Villanova, conformemente all’offerta regionale arrivata il 29 marzo scorso. In altre parole, l’amministrazione comunale di Empoli si è attivata, appunto, per creare le condizioni per aprire una terza farmacia comunale nella frazione di Villanova.

La struttura, si apprende, potrebbe essere collocata nei locali della vecchia scuola che acquisirebbero quindi nuova vita e nuove funzioni, ospitando un servizio importante per la cittadinanza. La terza farmacia comunale andrebbe ad aggiungersi alla ‘Comunale 1’ di via dei Cappuccini e alla ‘Comunale 2’ al centro commerciale di Empoli in via Sanzio.

La sede in questione, individuata dal Comune con delibera del 2015, fra le tre farmacie di nuova istituzione, non è stata infatti assegnata al termine della procedura concorsuale indetta dalla Regione Toscana e terminata il 25 aprile scorso. La Regione ha quindi trasmesso nelle settimane scorse comunicazione in cui dichiara vacante la sede farmaceutica, offrendola in prelazione all’amministrazione comunale, che subito si è attivata. In seguito alla manifestazione d’interesse e al termine di tutto il relativo percorso amministrativo, dovrà quindi essere emesso un apposito provvedimento regionale per la concessione della titolarità al Comune.

"Vogliamo provare a cogliere questa opportunità perché crediamo molto nella necessità di potenziare i servizi ai cittadini – spiega il sindaco Brenda Barnini -, soprattutto nelle frazioni. La nostra società che gestisce le due farmacie comunali ha un bilancio solido e per questo voglio ringraziare il presidente Bartolesi, il direttore Faillaci e tutti i dipendenti che accolgono con competenza e passione i cittadini e clienti nei due esercizi già aperti". Già in passato i residenti avevano chiesto di recuperare l’ex scuola: "L’operazione ci consente di provare a ipotizzare – aggiunge ancora il primo cittadino – un nuovo investimento che vada a recuperare il vecchio immobile della scuola di Villanova, esigenza sollevata anche dai cittadini durante l’ultimo incontro pubblico che abbiamo fatto nella frazione".