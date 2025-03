“La Marca“. Una conviviale per i suoi 10 anni

CASTELFIORENTINOUna conviviale per festeggiare i primi dieci anni di attività dell’associazione “Sveliamo La Marca“. L’appuntamento è per domani con un pranzo nella parrocchia di Santa Maria della Marca a Castelfiorentino. Il ricavato andrà a beneficio di iniziative sociali. Tra i risultati più importanti ottenuti dall’associazione va sottolineato prima di tutto l’aver ’svelato’ la presenza e l’importanza di questa storica struttura. Attraverso iniziative culturali e il coinvolgimento della gente la chiesa e il monastero della Marca sono oggi una realtà conosciuta da tutti. L’ultima iniziativa sulle fiascaie ha avuto addirittura risonanza oltre confine con articoli su riviste a tiratura nazionale e servizi su tv nazionali. Grazie a questa attenzione, attraverso la partecipazione a bandi e concorsi e con le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale, sono stati ottenuti poi importanti finanziamenti per i lavori di recupero e ripristino della chiesa della Marca, pari a 900 mila euro, che sono in procinto di essere utilizzati. "L’auspicio è che il complesso possa diventare un nuovo centro socio-culturale a beneficio della collettività e dello sviluppo della città, nel rispetto delle sue origini di centro religioso – commenta il presidente, Roberto Ciofi –. Con la valorizzazione della vecchia chiesa, dell’antico complesso monastico e della bellissima corte di ingresso. L’associazione monitorerà questi obiettivi con il sostegno della larga fetta di popolazione che da tempo la sostiene. Comunque i risultati fin qui ottenuti sono incoraggianti. Ringrazio tutti coloro che in vario modo ci hanno sostenuto e ringrazio il consiglio direttivo uscente per il suo impegno in questo primo pionieristico decennio dell’associazione". Il consiglio direttivo è infatti stato rinnovato lo scorso 7 febbraio e attualmente è così composto: don Valentino Cheli, parroco, componente di diritto, presidente Roberto Ciofi, vicepresidente Carla Bellucci e consiglieri Laura Giubbolini, Marzia Marrucci, Paola Panichi e Rosanna Vannelli.