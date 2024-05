La linea ferroviaria. Quarto binario tra Empoli e Montelupo. Il progetto va avanti

Ieri si è detto dello stop ad un treno, e ritardi ad altri, per un guasto agli impianti di circolazione alla stazione di Montelupo Capraia nel primo pomeriggio di lunedì. Ed è risaltata fuori il progetto di quadruplicare i binari (oggi doppi) tra Montelupo ed Empoli. Ebbene: come appreso da fonti del Comune, il progetto non è nient’affatto abbandonato, semmai va in coda a quello del raddoppio della Empoli-Siena tra Empoli, Ponte a Elsa e Granaiolo. Insomma: ci vuole del tempo ma l’opera è ritenuta d’importanza. La situazione oggi: nel 2005 venne aperta la linea rapida sotto i due tunnel tra Montelupo, Lastra a Signa ed il bivio dei Renai. Funziona insieme alla vecchia ferrovia che passa da Signa, entrambe a due binari.

Quindi, in sostanza, tra Montelupo ed i Renai i binari sono 4. La linea rapida è frequentata, tra gli altri, anche dai convogli Firenze-Siena. Ecco che quadruplicare i binari anche tra Montelupo ed Empoli (creando di fatto una via ferrata quasi ‘ad hoc’ per la Valdelsa parallela a quella per Pisa), insieme al doppio binario per la Valdelsa stessa, permetterebbe un più agevole deflusso dei treni, percorsi più rapidi, e assai probabilmente meno intoppi come quello di lunedì pomeriggio o di altri che si sono verificati nel recente passato.

Come detto, si approverebbero benefici anche alla stessa linea da e verso Pisa, tanto che nel 2019 l’allora governatore della Toscana, Enrico Rossi, disse: "Per garantire all’aeroporto di Pisa un’adeguata crescita del numero dei passeggeri, è fondamentale provvedere al quadruplicamento della linea ferroviaria tra Empoli e Montelupo, condizione necessaria per poter aumentare il numero dei treni in partenza ed in arrivo al Galilei ed un migliore collegamento tra Pisa e Firenze". E certo di conseguenza anche con Empoli. Lo disse nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’allora nuova ala del terminal passeggeri dello scalo aeroportuale pisano. "Si tratta di un investimento ferroviario - ebbe a precisare Rossi riferendosi alla Montelupo-Empoli - da 44 milioni di euro".

Andrea Ciappi