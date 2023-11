La letteratura iraniana e i suoi autori

EMPOLI

Un’interessante finestra sul movimento letterario iraniano è quella che verrà aperta giovedì prossimo alle 18.30 alla San Paolo Libri e Persone di Empoli. Ospite dell’incontro, che si terrà in galleria oppure nella sala al primo piano a seconda della temperatura esterna, sarà lo scrittore Giacomo Longhi (nella foto), curatore del volume "Iran Under 30". Si tratta di un’antologia di giovani scrittrici e scrittori iraniani, con prefazione della famosa autrice Ginevra Lamberti, che ha l’obiettivo di tornare a dare voce ai giovani di un Paese che da decenni, nel bene e nel male, ha un ruolo chiave sulla scena mondiale. Ne scaturisce un inaspettato e vivido spaccato dell’Iran, da Tehran alle città di provincia, raccontato dalle nuove generazioni attraverso 12 dodici racconti proposti da due dei maggiori autori iraniani contemporanei, Mahsa Mohebali e Mohammad Tolouei, e tradotti per la prima volta in Italia dall’originale persiano da parte di Melissa Fedi e Federica Ponzo. L’incontro tra un’aspirante scrittrice e un anziano scrittore, un ragazzo che sui mezzi pubblici fa di tutto per provocare gli altri, la pandemia raccontata da una bambina delle campagne del Caspio oppure da un’insegnante che per fare lezione da remoto si rintana nel retrobottega di un locale di narghilè, una storia d’amore (o manipolazione) tra Tehran e il Giappone, un misterioso tesoro e un patto tra amici. Per info 0571 73280.