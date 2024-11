La grande boxe in città. Sul ring del PalAramini sfide e intrattenimento

EMPOLI

Nel 2023 ha richiamato settecento persone al palazzetto di Fucecchio, quest’anno approda ad Empoli. Stiamo parlando della seconda edizione di Primus Pugil, una serata-evento con al centro il pugilato organizzata da Leonica Boxing Club che sabato 16 novembre animerà il Pala Aramini di via delle Olimpiadi dalle 20.30 alle 24. Il fulcro saranno i nove incontri di boxe dilettantistica e semi professionistica, sia maschile che femminile, alternati però da momenti di intrattenimento musicale live come lo spettacolo del Circo Nero. Ci saranno punti ristoro e la diretta Sky sul canale 814. La manifestazione è stata voluta da Simone Vanni, pugile professionista e istruttore insieme al fratello Riccardo alla Leonica, che oggi conta 130 iscritti.

"Ringrazio l’amministrazione comunale di Empoli per averci appoggiato e sostenuto in questo progetto, ci siamo battuti con le unghie e con i denti per portare questo evento a Empoli – spiega Simone Vanni, campione continentale UBO dei superleggeri –. Primus Pugil nasce come un’opportunità per ragazzi e ragazze che si allenano quotidianamente in palestra facendo tanti sacrifici, di salire sul ring come sfida prima di tutto a se stessi. Una manifestazione che intende promuovere i valori di questo sport, dalla responsabilità individuale all’integrità personale fino all’etica del lavoro, e il sano agonismo che si esprime nel rispetto dell’avversario, principio cardine di questa disciplina, e nell’accettazione della competizione come simbolo di crescita. Nel pugilato l’avversario è in realtà un compagno di combattimento che ci permette di superare i nostri limiti fisici e mentali ed è per questo che è bello vedere questi ragazzi abbracciarsi calorosamente subito dopo il gong di fine incontro, dopo che fino ad un secondo prima si sono presi a cazzotti".

"È un’opportunità per la nostra città, un evento che pone lo sport al centro con una cornice di iniziative che lo rende aperto a tutti – commenta l’assessore allo sport, Laura Mannucci – Un’occasione per ricordare l’importante funzione sociale dello sport per la crescita dei nostri ragazzi e ragazze. Fare sport in un ambiente sano non solo fa bene al fisico, ma aiuta a formarsi come persone". Tanti gli ospiti di prestigioso, dal presidente del Comitato Toscano Franco Pierazzoli fino a pugili affermati come il campione italiano dei mediomassimi Dragan Lepei, il sette volte campione europeo dei pesi welter tra il 2011 e 2016 Leonard Bundu, la campionessa del mondo e bronzo olimpico a Tokyo 2020 Irma Testa e l’altro olimpionico Aziz Abbes Mouhiidine, due volte argento ai mondiali. "Lo spirito di Primus Pugil è quello di permettere a questi ragazzi, alcuni di loro capaci di ‘rinascere’ attraverso la boxe dopo un passato alquanto difficile – conclude Riccardo Vanni – di salire sul ring di fronte ad un pubblico numeroso, in un evento dall’organizzazione pari se non superiore ad un campionato italiano". Le prevendite sono disponibili nella sede di Leonica in via del Giardino a San Pierino e al pub Birrercole in piazza Guido Guerra a Empoli.

Simone Cioni