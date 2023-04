La gelato terapia è iniziata: il primo incontro sulle relazioni tossiche

Hanno partecipato anche da fuori. Donne e uomini interessati ad approfondire l’argomento con una scusa golosissima: un buon gelato artigianale. Per un giorno la Gelateria ‘La Vendetta’ di Vinci si è trasformata in un salotto di confronto, un luogo di scambio, discussione e aggregazione. "Un’occasione per fare brainstoarming e sentirsi meno soli, più vicini. L’idea? Invece del tè delle cinque, tipico della cultura inglese, creare un appuntamento intorno al gelato, patrimonio della cultura italiana". Ed è stata un’idea vincente quella di Caterina Tornani: psicoterapeuta e gelatiera, ha coniugato le sue due anime nel progetto Gelato Therapy, un ciclo di conferenze in cui il gelato diventa "strumento di promozione di cultura, umanità e scienza".

Il primo incontro – tenuto dal dottor Stefano Falcini – è stato dedicato al tema delle relazioni tossiche, delle manipolazioni e dei ricatti affettivi. "Un tema sentito e apprezzato sia da uomini sia da donne – ha raccontato Tornani – Sono rimasta colpita. Abbiamo affrontato un problema che riguarda moltissimi di noi da vicino. In famiglia, tra madri e figli, tra fratelli, non solo nella coppia: la manipolazione si insinua nelle relazioni quotidiane e non sono solo le donne le vittime". Parlare di psicologia - in termini scientifici - davanti a un bel gelato sicuramente può aiutare. "Il gelato è un veicolo di promozione di cultura e di amore. È terapeutico, per chi lo prepara e per chi lo consuma". Non è un luogo comune: fin da bambini il gelato ha il potere di cambiare l’umore, fa bene allo spirito. Ecco perchè l’idea di un "cenacolo di intellettuali. Era un sogno che avevo da tempo – conclude Tornani – Sono tante le possibilità, come accostare le opere d’arte al gelato, la moda al gelato, le presentazioni di libri con gusto di gelato creato ad hoc". Prossimo appuntamento in gelateria il 14 aprile con una conferenza sull’armocromia.