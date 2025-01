"La fiaba dello straniero" e il razzismo

Un ragazzo venuto da lontano farà finalmente sorridere la principessa triste. Questo il cuore dello spettacolo per bambini dagli 8 ai 14 anni che andrà in scena questa mattina e domattina alle 10 al Minimal Teatro di Empoli per la rassegna "Dire Fare Teatrare". Si tratta de "La fiaba dello straniero" di Luca Radaelli e Michele Fiocchi, per la regia dello stesso Radaelli e con Matteo Binda e Gabriele Vollaro (nella foto).

Un ragazzo come tanti parte dal suo paese in cerca di fortuna. Attraversa il mare a bordo di un gommone per il quale non sono necessari i documenti. Arriva in città: in questa città è straniero e in quanto straniero viene maltrattato: la polizia lo vuole arrestare, il padrone lo vuole mal pagare. L’attualità si mescola alla fiaba: il re ha emesso un bando: potrà sposare sua figlia chi riuscirà a farla ridere, ma a chi fallirà sarà tagliata la testa.

Quando il nostro eroe arriva a corte, al suono della sua chitarra nessuno potrà fare a meno di danzare. La principessa finalmente ride. Ma il re non è contento di dare sua figlia a uno straniero, il nostro eroe dovrà suonare ancora e il re sarà costretto a danzare fino a non poterne più. Ora finalmente si può celebrare il matrimonio. Da cui nasceranno tanti bambini di sangue misto.

Una storia che porta l’attenzione sul delicato tema dell’immigrazione, che i due giovani attori raccontano accompagnandosi con le chitarre elettriche.