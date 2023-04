La festa del Primo Maggio Nel ricordo di Luana e di tutte le vittime

Il primo maggio, alla manifestazione a Fucecchio, ci saranno anche alcuni familiari di Luana D’Orazio, la 22enne che due anni fa perse la vita mentre lavorava a un orditoio di un’azienda tessile di Montemurlo. Prima del corteo organizzato e promosso dalla Cgil in occasione della festa dei lavoratori, ci sarà, infatti, anche un momento di riflessione dedicato al sempre attuale tema degli incidenti sui luoghi di lavoro.

I rappresentanti dello Spi Cgil di Fucecchio, insieme all’Anmil provinciale di Firenze e al Comune di Fucecchio, deporranno una corona di alloro di fronte al monumento dedicato alle vittime del lavoro in piazza XX Settembre. Un monumento che, grazie al concorso promosso ogni anno nelle scuole dall’Anmil e dall’amministrazione comunale, gli studenti fucecchiesi vollero intitolare proprio a Luna D’Orazio, chiamandolo ’Luana, vita e lavoro’. Quello alla sicurezza sarà quindi uno dei diritti dei lavoratori sui quali punterà l’attenzione la manifestazione fucecchiese che inizierà in piazza XX Settembre alle 9 col concentramento dei partecipanti e l’allestimento dei carri che sfileranno per le vie del paese. Alle 10,30 la partenza del corteo, preceduto dalla banda musicale e alle 11,30 il comizio in piazza Montanelli al quale parteciperà anche il sindaco Alessio Spinelli e che verrà chiuso dall’intervento di Fabio Berni della segreteria della Cgil Toscana.

"Quello della sicurezza sui luoghi di lavoro - spiega la vicesindaca di Fucecchio, Emma Donnini - è un tema sul quale nella nostra città, grazie all’impegno dell’Anmil e dell’amministrazione comunale, lavoriamo da molti anni con gli studenti di tutte le età, con l’obiettivo di creare una cultura della sicurezza sempre più necessaria nel nostro paese, come dimostrano anche le cronache di questi giorni. La presenza dei familiari di Luana renderà l’inizio di questa giornata un momento ancor più particolare e per questo vogliamo ringraziarli per aver scelto ancora una volta di essere presenti a Fucecchio". In occasione della Festa dei Lavoratori, lunedì dalle 7.30 alle 12, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità con alcuni divieti di transito e di sosta dalle 7.30 alle 12. In particolare in piazza XX Settembre e piazza Montanelli, che sarà vietata anche agli autorizzati fino al termine del comizio.