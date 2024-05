La decisione dell’assessore: "Non mi candido"

Antonio Ponzo Pellegrini fa un passo indietro. L’attuale assessore al Commercio del Comune, nonché presidente regionale di Azione che appoggia Alessio Mantellassi, non sarà infatti candidato in nessuna lista. Una scelta che non è certo un disimpegno dalla politica: "Dopo una lunga riflessione, ho deciso di non candidarmi più nelle città dove avevo pianificato. C’è stata una concomitanza di fattori personali, familiari, la confusa situazione politica attuale e infine il lavoro e la rappresentanza associativa. Candidarsi ora avrebbe rappresentato un salta-coda che poteva essere vissuto come ingeneroso nei confronti di chi ha lavorato alacremente. Resto a disposizione del partito e darò un supporto per Empoli e Firenze, ci sono molti modi di fare politica". Il passo indietro, forse, che serve solo a prendere la rincorsa: "A volte è necessario e doveroso sedersi in panchina e aspettare il proprio momento. So che ci saranno altre sfide da affrontare e sono pronto". Il riferimento potrebbe essere quindi alle regionali del 2025.