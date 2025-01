La Costituzione a scuola con il progetto di educazione civica

Prosegue il progetto “La Costituzione a scuola“, promosso e realizzato dal Comitato per l’attuazione della Costituzione, che riguarda nello specifico nove classi quinte della scuola primaria e otto classi prime della scuola secondaria di primo grado. Il progetto è iniziato nei mesi di novembre e dicembre. In particolare, con le classi della scuola primaria è stato proposto il libro di Anna Sarfatti “La Costituzione raccontata ai bambini“, mentre con le classi della scuola secondaria è stato discusso il tema della gestione dei conflitti proponendo la lettura del libro "Il giudice alla rovescia", di Luciana Breggia. La conclusione del progetto sarà il 16 aprile, quando tutti gli studenti delle classi quinte assisteranno allo spettacolo teatrale “Ogni bambino è un cittadino“ al teatro Pacini. "Ringrazio i volontari dell’associazione, il cui impegno ha reso questo progetto davvero unico, in piena collaborazione con i docenti e l’amministrazione comunale", spiega la sindaca Emma Donnini.