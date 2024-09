La corona alla più bella di tutte. Miss Toscana è Ofelia Passaponti

CASTELFIORENTINO (Firenze)

Aveva già vinto un titolo regionale satellite ed era sicura di far parte della squadra del Granducato per le pre finali nazionali di Miss Italia. Per Ofelia Passaponti, 24 anni di Siena contradaiola dell’Istrice, è arrivato anche il titolo regionale più prestigioso, quello di Miss Toscana. Ha battuto sul filo di lana la livornese Carolina Cappa mentre al terzo posto si è piazzata la pisana Giulia Guerriero.

Per Ofelia una serata trionfale quella della finalissima che si è svolta nella piazza Kennedy di Castelfiorentino davanti a oltre mille persone. Ha conquistato anche il titolo di Miss Social come più votata nella rete. Ludovica Pieraccioni di Regnano Villa (Massa) è stata eletta dai nostri lettori come Miss la Nazione 2024.

La targa speciale intitolata a Gerry Stefanelli, storico patron di Miss Toscana, è andata a Giada Barzagli di Manciano (Grosseto). La Passaponti capeggerà la squadra toscana nelle prefinali di Miss Italia a Numana, nelle Marche e parteciperà direttamente all’Academy, una delle novità volute dalla Miren di Patrizia Mirigliani.

Ofelia, dopo aver ottenuto la laurea triennale in Scienze della Comunicazione, sta ora studiando per la magistrale in strategia e tecniche della comunicazione sempre nell’ateneo senese. Sogna di lavorare nel marketing pubblicitario e nella organizzazione di eventi.

"Un incidente stradale che ho avuto a 19 anni – ha detto sfilando davanti alla giuria – mi ha insegnato a godere della vita giorno per giorno, a capire il suo enorme valore e che i problemi

che ci angustiano possono essere superati con grande determinazione e forza di volontà".

Da piccola Ofelia ha praticato tanti sport: nuoto, pallavolo e sci. Sua nonna le ha trasmesso l’amore per la cucina ("La mia specialità è il ragù con la ricetta di una volta"). Ama anche il cinema, ha frequentato corsi di recitazione e i suoi modelli sono Sofia Loren e Meryl Streep.

L’incoronazione è stata l’atto finale di una serata-spettacolo presentata con la consueta bravura da Raffaello Zanieri e Gaetano Gennai. Sul palco, oltre alla bellezza, la grande musica con Bianca Atzei, la comicità di Alessandro Paci, le coreografie della Scuola “Bulli & pupe” di Grosseto.

La nuova Miss Toscana è stata incoronata dalla sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì e dalla Miss Italia Francesca Bergesio. Sul palco anche Rachele

Risaliti, Miss Italia 2016, che era accompagnata dal marito Gaetano Castrovilli centrocampista della Lazio.

Questa la squadra toscana al completo che accede alle pre finali di Miss Italia. Oltre a Ofelia Passaponti ci sono le vincitrici dei titoli satellite: Soele Coltelli di Vicarello (Livorno) come Miss Cinema, Alice Belli di Viareggio

(Miss Granducato), Penelope Bonuccelli di Viareggio (Miss Sorriso), Carolina Cappa di Livorno (Miss Miluna), Matilde Gonfiantini di Prato (Miss Eleganza), Elisa Calandi di Firenze (Miss Rocchetta), Giulia Guerriero di Pisa (Miss Givova Sport), Carolina Soleti di Capoliveri (Miss Isola d’Elba), Giada Trivella di Calcinaia (Miss Framesi). Nel corso della serata finale è stata eletta anche Miss Mascotte riservata alle ragazze minorenni. Ha vinto Giada Carfora, 17 anni di Viareggio.

Enrico Salvadori