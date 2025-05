La conceria si racconta a Osaka. Creatività in scena a Expo 2025: "Siamo parte della storia del Paese"

Creatività e innovazione. I grandi tratti distintivi della pelle italiana che, pur sotto il peso della crisi che ancora avvolge al vario titolo il mondo della moda, restano un pilastro dell’eccellenza del Bel Paese e del distretto conciario della zona dove si produce l’altissima qualità. E tutto questo è stato sotto i riflettori di Expo 2025 Osaka. Presso il Padiglione Italia si è concluso il progetto “Forever Young: la pelle italiana e il valore del tempo“ organizzato da Unic – Concerie Italiane e Lineapelle. Due giorni di talk, presentazioni e dibattiti che, oltre e mettere sotto i riflettori il valore della filiera manifatturiera italiana, hanno ribadito un aspetto essenziale. "Hanno dimostrato – si legge sul magazine specializzato La Conceria – cioè, come la pelle va raccontata. In altre parole, coinvolgendo il pubblico nell’attivazione di un link dinamico tra contemporaneità, futuro e tradizione". La risposta di Expo 2025 Osaka non si è fatta attendere.

"La presenza Unic a Expo 2025 Osaka rappresenta il capitolo di un racconto che ci rende parte a pieno titolo della storia del nostro Paese – ha detto Fulvia Bacchi, direttore generale Unic a La Conceria –. È un ruolo che non riguarda solo l’attività produttiva, che è sinonimo di eccellenza creativa e innovativa, ma è espressione di un legame strettissimo con la storia e la cultura". Una valutazione che offre tutto il senso della presenza italiana a Osaka: "L’arte rigenera la vita". Allo stesso modo, la conceria italiana rigenera un materiale di scarto – la pelle – e la ridà vita, elevandola a materiale di riferimento per la moda, il design, l’automotive. Le presentazioni di ieri – si apprende – hanno raccolto il sold out di un pubblico trasversale. Una platea composta da addetti ai lavori e visitatori dell’Expo che hanno dimostrato di apprezzare in modo molto partecipato il racconto della pelle. Gli appuntamenti di Lineapelle proseguiranno anche nelle prossime settimane, in piena estate. A luglio con Lineapelle London: un selezionato gruppo di aziende presenta le nuove collezioni ad un pubblico di designer e stilisti inglesi. E poi ancora, nello stesso mese, con Lineapelle New York per il mercato statunitense, cui partecipano 100 aziende selezionate e provenienti dai principali Paesi Europei. Si terrà Metropolitan Pavilion, nel quartiere di Chelsea, Manhattan. Oltre all’esposizione, ci saranno seminari e presentazioni moda.