La commozione di Brenda Barnini: "Alessio saprà fare bene ovunque"

La sindaca uscente Brenda Barnini ieri ha seguito lo spoglio elettorale insieme ad Alessio Mantellassi nella sede del Pd di via Fabiani. E lì è rimasta fino all’ultimo per essere tra le prime persone ad abbracciarlo. "I miei complimenti ad Alessio e a tutte le persone che hanno lavorato tantissimo insieme a lui in questi mesi di campagna elettorale costruendo una rete di relazioni forte, diffondendo un messaggio positivo alla città. Ci sono argomenti che sicuramente hanno condizionato in negativo il dibattito di questa campagna elettorale, ci sono anche però 10 anni di amministrazione con risultati concreti e riconosciuti da tutti, anche da chi poi legittimamente ha fatto scelte diverse. Adesso è l’inizio di una nuova storia che sono felice abbia come punto di riferimento Alessio Mantellassi: saprà lavorare per conquistare la fiducia di tutti, anche di chi questa volta non gliel’ha data, grazie alla sua capacità di ascolto, di incontro diretto". Quanto al futuro di Barnini? "Domani (oggi, ndr) starò un po’ con i miei figli, che è la cosa che mi è mancata di più in questi anni. E poi al lavoro: sono sicura che ci sarà un futuro importante perché finora ho costruito qualcosa di bello nella mia vita...". Intanto, come primo orizzonte, prenderà servizio come dipendente al Comune di Pontedera. Poi chissà.

e.c.