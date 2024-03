La classifica dei migliori ospedali: il San Giuseppe di Empoli nei primi 60 d’Italia

Empoli, 4 marzo 2024 – Il San Giuseppe perde cinque posizioni ma tiene botta e si assesta nella prima metà della classifica degli ospedali italiani. E’ il risultato della ricerca condotta da Newsweek, importante rivista statunitense che ogni anno stila la classifica dei migliori 250 ospedali al mondo. Raccogliendo dati specifici, il magazine americano riesce a redigere anche una graduatoria dettagliata con i 130 migliori ospedali in Italia. A ciascun presidio ospedaliero viene attribuito un punteggio in base al parere di esperti medici e ai sondaggi sulla soddisfazione dei pazienti dopo il ricovero. Il punteggio considera anche parametri di qualità ospedaliera legati ad esempio alla capacità di assistenza per trattamenti specifici, oltre ai dati sulle misure igieniche e sulla sicurezza dei pazienti e i numeri di pazienti per ogni medico e infermiere.

Insomma, la graduatoria finale si pone l’obiettivo di scattare una fotografia attendibile sullo stato di salute di ciascun ospedale. Tra il 2022 e il 2023 il San Giuseppe aveva conquistato ben dieci posizioni piazzandosi al 55esimo posto in Italia. Nella nuova classifica pubblicata nei giorni scorsi, l’ospedale di Empoli è ‘retrocesso’ al 60esimo posto con un punteggio pari al 73,72 per cento (era 74,5 un anno fa).

I problemi quando si verificano i picchi di accessi e le lunghe attese al pronto soccorso denunciate nell’ultimo anno dai sindacati (l’ultima volta lo scorso dicembre) potrebbero aver influito sul piccolo balzo all’indietro. Ma per il San Giuseppe si tratta comunque di un risultato che consente di mantenersi nella prima metà degli ospedali italiani. Restringendo invece il campo ai soli presidi toscani, il nosocomio empolese esce dalla top five e si fa superare in classifica dall’ospedale della Misericordia di Grosseto. Per Newsweek in Toscana le strutture dove ci si cura meglio sono Careggi a Firenze (11esima in Italia), l’Azienda ospedaliero universitaria di Pisa (27esimo posto), il San Donato di Arezzo (29esimo) e il Santa Maria Nuova di Firenze (53esimo posto). Certo, la buona sanità non si misura in classifiche ma questi indicatori possono senz’altro aiutare a migliorare i servizi.