La circolare dei castelli passa dalle Cerbaie

Sulla via Francigena a Galleno: un percorso accompagnato da guide specializzate alla scoperta degli aspetti storici e naturalistici della strada medievale presso la Grasse Geline da cui transitò Filippo Augusto re di Francia nel 1191. Il primo appuntamento è in programma domani con l’iniziativa La Circolare dei castelli. Inserita nella 29esima tappa della via Francigena, attraversa le colline delle Cerbaie e resta tra i pochi centri della via Francigena che conservano ancora un tratto non asfaltato della strada antica. Nella storia Galleno è ricordato come borgo castello, passato sotto la giurisdizione di Fucecchio nel 1284 e in seguito abbandonato per le distruzioni subite da guerre e pestilenze. La sua posizione strategica tra le due più importanti vie direttrici la rese conosciuta per la sua viabilità, facendola entrare nella memoria storica come luogo di sosta conosciuto con con il nome di Grasse Geline, dal re francese Filippo Augusto, passato di ritorno dalla terza crociata. Per info: 3281289087.