"La catena del cuore". In piazza Marchetti il defibrillatore del Lions

"La catena del cuore", così l’ha denominata il Lions Club la propria missione di incrementare la cardioprotezione di Empoli e delle frazioni. Dopo i vari defibrillatori installati in centro città, al parco di Serravalle e a Martignana, Marcignana e Pozzale ecco infatti anche lo strumento ‘piazzato’ a Pontorme in piazza Marchetti, all’esterno della sede dell’associazione Borgo Pontormese. Uno dei tre soggetti che ha contribuito all’acquisto del DAE, insieme appunto al Lions Club di Empoli e all’associazione Regalami un sorriso Aps. Dopo la cena di presentazione dello scorso 5 luglio, ieri mattina l’apparecchio è stato ufficialmente posizionato in una teca con costante controllo della temperatura ed un sensore di movimento con combinatore telefonico in contatto diretto con la Centrale Operativa 118. All’inaugurazione erano presenti l’ex presidente del Lions Club Empoli Eugenio Tinghi, il presidente del Borgo Pontormese, Paolo Laschetti, l’avvocato Corrado Quaglierini, l’ingegner Claudio Benedetti, il geometra Francesco Salvadori, attuale presidente del Lions Club Empoli e Damiano Bonifacio, presidente prima circoscrizione. Intanto i componenti dell’associazione Borgo Pontormese hanno già concluso il corso BLSD per l’uso del defibrillatore, presso le Pubbliche Assistenze di Empoli. Un altro prezioso apparecchio messo a disposizione della comunità.