Omicidio di Klodiana, sabato i funerali. Sottoscrizione per aiutare i figli

Castelfiorentino (Firenze), 4 ottobre 2023 – Si celebreranno sabato 7 ottobre, in Albania, i funerali di Klodiana Vefa, la donna di 35 anni uccisa a colpi di pistola dall’ex marito.

Dopo gli esami esterni sul corpo e la ricostruzione di quanto accaduto a Castelfiorentino, dopo il ritrovamento del cadavere dell’uomo, che si è ucciso, adesso è il momento del dolore e dell’ultimo saluto terreno alla donna, madre di due figli di 17 e 14 anni.

Proprio il tema del supporto ai figli è molto sentito a Castelfiorentino. In due giorni i ragazzi sono rimasti orfani dei genitori.

"Ho appena ricevuto una telefonata da Alessio, figlio di Klodiana – dice il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni – che mi informa della partenza sua e di sua sorella per l’Albania, dove per volontà dei familiari si terrà nel giorno di sabato il funerale di Klodiana. L’ondata di solidarietà che si è sviluppata nei confronti di questa famiglia è veramente grande. Stiamo lavorando con associazioni dedicate, con gli assistenti sociali e con la Commissione Pari Opportunità della Regione per poter trasformare questa solidarietà nel massimo di aiuti concreti a questi due ragazzi, che si trovano a seguito di questa tragedia senza entrambi i genitori”.

Massimo supporto dunque da parte dell’amministrazione. La storia dei ragazzi ha commosso un paese intero e ora tutti vogliono aiutare in maniera concreta. Per questo il sindaco ha reso noto un iban su cui poter fare bonifici per i ragazzi.

"Al momento – dice il sindaco – ciò che abbiamo concordato è di mettere a disposizione questo conto corrente del Comune per indirizzare eventuali donazioni, che saranno loro messe a disposizione: IT94F0842537790000010299535. Vi preghiamo di indicare la causale: Klodiana”.