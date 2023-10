"Adesso percorsi educativi. Va cambiata la cultura"

CASTELFIORENTINO

Hate speech, ovvero odio sui social. Un odio che colpisce soprattutto le donne. Da vive e da morte. L’odio misogino in rete diventa virale. E fa ancora più male quando l’offesa è diretta a chi non c’è più. Nel mare di solidarietà che in questi giorni ha travolto la comunità di Castelfiorentino per la tragica vicenda di Klodiana Vefa, freddata dall’ex marito a colpi di pistola, non sono mancate parole orribili. C’è chi, nascondendosi dietro a una tastiera, ha scritto frasi che non riteniamo opportuno pubblicare. "Che vanno oltre l’umana comprensione" come aveva fatto notare il sindaco Alessio Falorni. Ed è a queste persone che il sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti ha risposto via social pubblicando il commento di un concittadino al tragico fatto. Commento che scegliamo di non riportare per rispetto di una donna che ha perso la vita e di due ragazzi che oggi piangono una madre. "Mi vergogno - ha sbottato Masetti riferendosi all’autore del messaggio - Di lui che pare essere un mio concittadino (nascondo il nome per non alimentare l’odio da tastiera) e di chi la pensa come lui. Così come di chi strumentalizza questa tragedia". Klodiana non è che l’ultima di una lista sanguinosa. "É uno stillicidio continuo - dichiara Masetti - che ci indica un problema strutturale, che si fonda su una cultura patriarcale profondamente radicata. Con una frase si sposta la colpa dal carnefice alla vittima, sempre la donna". Ma non è l’unico responsabile. "La responsabilità – continua Masetti – è dei modelli che perseguiamo. L’unica soluzione è una rivoluzione copernicana del pensiero che passa attraverso percorsi educativi per i più giovani, un sostegno costante per le donne vittime di violenza (da subito) e un sistema normativo che fin dai primi segnali di violenza, non solo fisica, possa intervenire in modo efficace".

Y.C.