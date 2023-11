Lo spettacolo in nome di Klodiana: a teatro l’abbraccio della comunità, raccolti tremila euro per i figli

Castelfiorentino, 24 novembre 2023 – Tutti a teatro nel segno della solidarietà. All’appello hanno risposto in tantissimi. ’Essenza’, lo spettacolo teatrale portato in scena a Castelfiorentino dal Lions Club Certaldo Boccaccio nella settimana in cui ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stato un successo. Ammonta a 3mila euro la somma raccolta in favore dei figli di Klodiana Vefa, la giovane donna di Castelfiorentino uccisa a colpi di pistola dall’ex marito due mesi fa.

Una vicenda che ha sconvolto tutto il paese. Non c’è solo la tragedia della 35enne assassinata a pochi passi da casa dal killer che poi si è suicidato, ma anche il dramma dei due figli di 17 e 14 anni. Una famiglia devastata dal dolore, due ragazzi rimasti orfani e una comunità intera che si è stretta fin da subito attorno a loro. Tutta la comunità aveva abbracciato i figli di Klodiana durante la fiaccolata organizzata in piazza Gramsci vicino alla panchina rossa.

E ora, un’occasione in più per dimostrare tutta la vicinanza morale ma anche concreta a chi ha un presente tutto da ricostruire. Seduti in poltrona anche l’assessore alla Scuola e Attività Educative, Francesca Giannì, e il presidente dell’Ente Cambiano Spca, Paolo Regini. Sul palco, una quarantina di attori per un’iniziativa a offerta libera che ha fatto battere all’unisono il cuore grande dei castellani. "Un momento bellissimo – ha commentato Francesco Ulivieri, presidente del Lions Club Certaldo Boccaccio - Ci siamo tutti uniti in un abbraccio ai figli di Klodiana. Lo spettacolo ci ha mostrato la verità, nient’altro che la verità, i pensieri delle donne, le loro storie. I figli di Klodiana erano presenti, e sono venuti a ringraziarci per quanto abbiamo fatto".